株式会社明治は「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」を9月29日から全国にて発売する。メーカー希望小売価格は税込194円。〈「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」が2年半ぶりに復活〉「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」は、甘酸っぱいブルーベリー果汁でアイスを包み、ヨーグルトとブルーベリーの甘味と酸味のバランスの良さが特徴だ。2023年にコン