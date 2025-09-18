【モデルプレス＝2025/09/18】元日向坂46で女優の佐々木美玲が17日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（よる9時〜）に、出演。元日向坂46としてともに活動していた齊藤京子との忘れられない思い出を明かした。【写真】佐々木美玲がキュンとした元日向坂46メンバー◆佐々木美玲「忘れられない」思い出この日「キュンとしたこと」について尋ねられた佐々木は、日向坂46として活動していた時代を振り返り「車とかで帰り道、