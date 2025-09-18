倉敷市立美術館「池田遙邨名作展 四季折々の風景」9月28日まで 岡山県出身の日本画家・池田遙邨（いけだ ようそん）が描いた四季折々の風景画が楽しめる企画展が倉敷市で開かれています。 川を流れる水の音や……雪の上を走る動物の息づかいが聞こえてきそうな繊細かつ趣深い作品の数々。 倉敷市立美術館で開かれている「池田遙邨名作展 四季折々の風景」です。 池田遙邨は誕生時の本籍地が現在の倉敷市玉