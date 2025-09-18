名城大学で9月18日から始められたのは、学生が朝食を100円で食べられる「100円朝食」。 【写真を見る】「100円朝食」始まる 食習慣の改善だけでなく物価高に苦しむ学生を支援 300円分のメニューを100円で 名城大学・名古屋市 卒業生や保護者などからの寄付金があてられ、学生たちは、パンとドリンクのセットや定食など300円分のメニューを100円で食べることができます。 （大学2年生）「すごく安くて、ボリュӦ