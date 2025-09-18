18日の東京株式市場で、日経平均株価は、終値ベースで4万5000円を超え、史上最高値を更新しました。アメリカの政策金利引き下げが影響しています。東京株式市場で日経平均株価は上昇が続き、17日の終値と比べ513円高い4万5303円で取引を終えました。一時は4万5508円を付け、取引時間中の最高値を更新、終値ベースでも初めて4万5000円を超えました。これは、アメリカの中央銀行にあたるFRB（＝連邦準備制度理事会）が17日、政策金利