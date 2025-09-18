活発な秋雨前線の影響で、関東を中心に、激しい雷雨となっている所があります。18日夜遅くにかけて、警報級の大雨となるおそれがあり、低い土地や地下施設への浸水などに、警戒が必要です。午前中は晴れて、猛暑日となった関東地方では、午後から北部を中心に、天気が急変しました。埼玉でも昼過ぎから活発な雷雲が発生し、短い時間ですが、滝のような猛烈な雨の降った所があります。この時間は茨城で雷雲が発達していて、落雷も多