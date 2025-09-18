サッカー元日本代表FWの柿谷曜一朗氏（35）が17日、TCK東京シティ競馬公式YouTubeチャンネル「TCK公式LIVEウマきゅん」に生出演。スイスでのプレーを回想する場面があった。競馬の予想をしながら語り合う中で、「スイスでのプレー」というテーマでトークが展開された。柿谷氏は14年にスイスのFCバーゼルに移籍。2015年までプレーして16年から古巣のC大阪に復帰した。柿谷氏は「自分が思い描いていたところからの逆算ができ