政府がコメの出来具合を表す「作況指数」の廃止に伴い、新指標の名称に単位面積当たりの収穫量を意味する「単収」と明記することが18日、分かった。収穫量全体を示すとの誤解が広まっており、分かりやすく伝える狙い。