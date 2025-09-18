愛知県警本部教員が女子児童らを盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、愛知県警熱田署捜査本部は18日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影など）の疑いで、北海道千歳市立中の教諭柘野啓輔容疑者（41）＝北海道北広島市＝を逮捕したと発表した。逮捕は17日で、この事件で摘発された教員は5人目。捜査本部によると、容疑を認めている。逮捕容疑は2024年ごろ、北海道内の施設で16歳未満の少女