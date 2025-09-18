「【犬㊙︎豆知識】マズルの先がぷくっとなっていてかわいいときは、正面から見ると歯を剥いているよ！」【写真】正面から見ると…こんなアニメ顔に！こんな言葉とともに愛犬のチャーミングな表情をとらえた2枚の写真を投稿したポストが「X」で人気を集めました。「上から見た犬の写真」には上目づかいでこちらを見てくる姿が写っており、よく見るとマズル（鼻から口まわりにかけての部分）がぷっくり膨らんでいま