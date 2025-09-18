１８日のカンテレ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」では、高市早苗衆院議員が自民党総裁選に立候補することを表明したことを伝えた。番組では昨年総裁選で、１回目投票では高市氏がトップに立ったが、決選投票で石破茂首相に大逆転される波乱があったことが紹介された。出演したジャーナリスト岩田明子氏は、昨年の高市氏を「１位になった時はそのまま行くかと思いましたけれどもね」と振り返り「岸田さんが３０票、カッと乗せ