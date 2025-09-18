パンクバンド「BALZAC」のドラマー真鍋貴行さんが死去したと17日、公式サイトで発表された。同バンドは「BALZACドラマー真鍋貴行が2025年9月11日に永眠いたしました」と伝え、「51歳というあまりにも早い旅立ちでしたこのようなご報告を皆さまにお伝えしなければならないこと大変残念でなりません」とつづった。葬儀については「近親者によって執り行われ地域の方達多くのご友人BALZACメンバースタッフも参列いたしました」と