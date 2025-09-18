フランスの高級ブランドであるLVMHモエヘネシー・ルイヴィトンの会長兼CEO、ベルナール・アルノー氏が再び中国を訪れました。同氏にとっては3年連続での中国訪問となります。9月16日、中国の多くのネットユーザーがソーシャルメディアに、上海の南京西路でLVMHグループの会長兼CEOであるベルナール・アルノー氏にばったり出会った写真を投稿しました。世界的な高級ブランド界の重鎮として、アルノー氏にとっては3年連続での中国店