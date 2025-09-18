日本道路交通情報センターによりますと、きょう（18日）午後2時半ごろ、岡山県備前市の国道2号の船坂山トンネルでトラックと軽乗用車が正面衝突する事故がありました。 【地図】国道2号船坂山トンネル内でトラックと軽乗用車が正面衝突上下線で通行止め 警察によりますとこの事故でけが人が出ている模様だということです。 事故の現場付近で上下線ともに通行止めが行われているということです【午後3時40分現在】。