静岡県は9月18日、マダニが媒介する「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」に感染した90代の男性が死亡したと発表しました。SFTSの患者は2025年7人目となり、過去最多だった2022年の6人を超えました。また死者数も2025年3人目で、県は野外でのマダニ対策を徹底するよう注意を呼びかけています。 今回確認されたのは、賀茂保健所管内の90歳代の男性です。 9月1日に発熱し、地元の医療機関に入院しましたが症状が改善されないため、