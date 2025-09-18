兵庫県西宮市のマンションで妻を殺害し、遺体を淡路島の路上に遺棄したとして逮捕された男が起訴されました。殺人と死体遺棄の罪で９月１８日に起訴されたのは、兵庫県西宮市の無職・清水成洋被告（６２）です。起訴状によりますと、清水被告は８月２日、西宮市内の自宅マンションで妻の雅子さん（当時７０）の首をタオルのようなもので絞めて窒息させ、殺害しました。その後、妻の遺体を寝袋に入れて車で洲本市内に運び、