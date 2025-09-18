サッカー元日本代表FWの柿谷曜一朗氏（35）が17日、TCK東京シティ競馬公式YouTubeチャンネル「TCK公式LIVEウマきゅん」に生出演。監督との相性について語る場面があった。競馬の予想をしながらさまざまテーマでトークする中で、視聴者から「ザックジャパンは楽しかったですか？」という質問が届いた。柿谷氏は「楽しかったというよりも、凄いメンバーとプレーできたので光栄でした」と回想した。ここで共演者のインスタン