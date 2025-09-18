東京証券取引所18日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反発し、前日比513円05銭高の4万5303円43銭で取引を終えた。終値、取引時間中ともに2日ぶりに史上最高値を更新し、終値で初めて4万5000円の大台を上回った。4月にトランプ米政権の「関税ショック」で3万1000円台まで急落したが、過度な懸念が緩和。ハイテク株が主導し、1万4000円超も上昇した。東証株価指数（TOPIX）は13.04ポイント高の3158.87。市場では過