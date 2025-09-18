「永世竜王」資格保持者で将棋のトップ棋士である渡辺明九段（４１）が前十字靭帯損傷の術後障害で２０２６年３月３１日まで休場すると、日本将棋連盟が１８日に発表した。近年は足の負傷を抱えながら対局に臨んでいた渡辺九段は昨年１２月に膝の手術を行い、一時的に休場した。術後は椅子対局で公式戦を指し、３月の竜王戦の対局では不戦敗になるなど心身が万全ではなく、体調不良を申告して４月１０日から６月３０日まで休場