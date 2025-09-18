Preferred Networks(PFN)、さくらインターネット、情報通信研究機構(NICT)の3者は9月18日、国産生成AIのエコシステム構築を目指すことで基本合意を締結した。昨今、生成AIはさまざまな分野で活用が進み、将来的な国家や社会の競争力の源泉とみなされつつあるが、悪意を持った利用、悪意がなくとも意図せずにヘイトスピーチなどの不適切な出力がなされる可能性、さらにはAIエージェントなど制御不能な暴走といった懸念やリスクが顕