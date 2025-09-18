健康機器メーカーのアテックスは9月18日、「アテックストール」シリーズの新製品として「マッサージクッション 肩甲骨ケア（AX-HC231bk）」を10月1日から発売すると発表した。価格は9,900円。マッサージクッション 肩甲骨ケア寝ころんで体重をかけることで、肩甲骨まわりの筋肉を強力にマッサージできる体重分散型設計を採用したマッサージクッション。すべてのもみ玉が肩甲骨の間に入り込み、左右非対称に揺らすような動きで筋肉