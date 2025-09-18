体調不良で休養中のお笑いコンビ「ティモンディ」前田裕太が水曜パーソナリティーを務めていたＪ-ＷＡＶＥ「ＧＵＲＵＧＵＲＵ！」（月〜木曜・後１０時）の公式Ｘ（旧ツイッター）が１８日に更新され、１０月からの後任に、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリが決まったと発表した。「ＧＵＲＵＧＵＲＵ!たいせつなお知らせ」と題し、「１０月からの水曜日・新ナビゲーターは…令和ロマンの松井ケムリさん！！」と発