先月の霧島・姶良集中豪雨の影響で、バスによる代替運行が続いていたJR日豊本線の霧島神宮駅と国分駅の間は、あす19日から運行が再開されることになりました。 JR九州によりますと、日豊本線の霧島神宮駅と国分駅の間は、あす19日の▼上りは午後9時48分・国分駅発～都城行き、▼下りは午後9時52分・霧島神宮駅発～鹿児島中央駅行きの便から運行を再開するということです。 これにより、日豊本線は全線開通します。霧