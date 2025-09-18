香川県の人気YouTuber「小豆島の漁師はまゆう」さんが地元の小学校で出前授業17日 香川県の人気ユーチューバー、「小豆島の漁師はまゆう」さんが17日（17日）、地元の小学校で出前授業を行いました。 （小豆島の漁師はまゆう／茺田祐輔さん）「（サワラは）中国で昔は馬鮫魚と呼ばれるくらい鋭い歯を持つ。この歯で網とか手とか、僕もよく切った」 小豆島町漁業振興協議会が星城小学校で開い