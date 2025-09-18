テクニカルポイントユーロポンド、保ち合い相場が継続中 0.8750エンベロープ1%上限（10日間） 0.8696ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8676一目均衡表・雲（上限） 0.8669現値 0.8665一目均衡表・転換線 0.866410日移動平均 0.865921日移動平均 0.8655一目均衡表・基準線 0.8622ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 0.8588一目均衡表・雲（下限） 0.8578