ロンドン朝方はドル買いが優勢、ドル円１４７．５３レベルに高値更新＝ロンドン為替 ロンドン朝方はドル買いが優勢。ドル円は147.53レベルに高値を更新。ユーロドルは1.1781レベル、ポンドドルは1.3586レベルにそれぞれ安値を更新している。米１０年債利回りは４．０５５％付近へと低下しており、前日海外市場での上昇は一服している。 USD/JPY147.49EUR/USD1.1787