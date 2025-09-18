秋を迎えようとするこの時期は、人事異動や入社が重なり、引っ越し業界では「プチ繁忙期」と言われています。ここ数年、高騰している分譲マンションの価格ですが、その一方で東京23区ではマンション平均家賃が過去最高値を更新。家計を圧迫する家賃の高騰、その要因はどこにあるのでしょうか？【写真を見る】東京23区マンション家賃が“24万円超”いま、東京に住むなら「賃貸」「分譲」どっちがお得？【ひるおび】東京23区 マン