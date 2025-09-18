きょうの東京株式市場で日経平均株価は最高値を更新し、4万5303円で取引を終えました。終値として史上初めて4万5000円台に乗せています。また、東証株価指数=TOPIXも16日につけた終値としての最高値を一時上回る場面がありました。アメリカの中央銀行にあたるFRBが金融政策を決める会合で9か月ぶりとなる0.25%の利下げを決定。アメリカ経済が下支えされるとの見方からニューヨーク市場でダウ平均株価が260ドル上昇し、主力の半導体