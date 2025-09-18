ディーラー契約を結ぶ事業者に過剰な販売ノルマを課したとして、公正取引委員会は18日、米大手二輪車メーカー「ハーレーダビッドソン」の日本法人の独禁法違反を認定し、約2億円の課徴金納付命令と排除措置命令を出した。