安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判に関し、奈良地裁は18日、10月28日の初公判に続く第2回以降の審理日程の一部を公表した。11月13日までに、初公判を含む計7回審理する。判決日は未定。