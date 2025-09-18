政府備蓄米をスーパーで購入し上乗せした価格で転売したとして、岐阜県警は18日、国民生活安定緊急措置法施行令違反容疑で、同県本巣市の小売店の30代男性経営者ら2人を書類送検した。県警によると同容疑での立件は全国初とみられる。