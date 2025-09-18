18日の東京株式市場・日経平均株価は、前日の終値に比べて513円5銭上がり、4万5303円43銭で取引を終えた。終値が4万5000円を超えたのは初めて。アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）が政策金利を0.25％引き下げることを決め、アメリカ経済の先行きへの不透明感が和らいだ事などから、ハイテク関連を中心に買い注文が広がった。