日本将棋連盟は１８日、渡辺明九段（４１）が前十字靭帯損傷の術後障害のため、来年３月３１日まで休場することを発表した。渡辺九段は今年４月１０日から６月３０日まで体調不良のため休場し、７月から復帰していた。渡辺九段の休場棋戦は次の通りとなる。・第３９期竜王戦・第８４期順位戦・第１１期叡王戦・第６７期王位戦・第７４期王座戦・ヒューリック杯第９７期棋聖戦・第１９回朝日杯将棋オープン戦・