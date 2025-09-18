下段のコンテナにリンゴ箱を並べた国際物流総合展のJR貨物、全国通運連盟ブース（筆者撮影）物流分野の展示商談会「国際物流総合展2025」が2025年９月10日から４日間、東京都江東区の東京ビッグサイトで開かれた。日本ロジスティクスシステム協会（JILS）をはじめ業界７団体と日本能率協会が共催。鉄道関係では、JR貨物と全国通運連盟が共同ブースを構え、大量・長距離輸送を得意にする鉄道貨物のメリットを売り込んだ。1994年が初