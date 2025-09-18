ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 上越市で公園から車止め7基が盗まれる被害 1基あたり6万円相当 新潟県 時事ニュース TeNYテレビ新潟ニュース 上越市で公園から車止め7基が盗まれる被害 1基あたり6万円相当 2025年9月18日 15時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新潟県上越市が、市内の公園で車止めが盗まれたと発表した 春日野第二公園で6基がなくなり、1基あたり6万円相当とのこと 約600m離れた春日野第一公園でも1基がなくなり、警察へ被害を届け出ている 記事を読む おすすめ記事 高松市で雷雨 KSB瀬戸内海放送では一時放送が途切れる 本社に落雷の影響か 2025年9月12日 19時26分 駿河湾フェリー 約8か月ぶり車両乗船再開も赤字決算続く 経営立て直し存続へ正念場＝静岡 2025年9月12日 14時40分 9年前に悲しい別れ…銀座の高級クラブホステスが深夜に涙…6年半後に再取材：家、ついて行ってイイですか？ 2025年9月12日 17時0分 ド軍先発陣が好調 山本由伸は8回まで被安打0 スネルは6回11奪三振 6人がローテ守る 指揮官も「才能のある6人」と絶賛 2025年9月11日 17時10分 全日本プロレスが謝罪 長尾一大心さんの死亡事故「起きてはいけなかったこと」 再発防止策徹底へ 2025年9月12日 17時12分