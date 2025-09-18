AI依存◆テーマ【AI依存】文章や画像、音声などを“人間さながらに”作り出す人工知能「生成AI」ChatGPTなどその利用が広がる一方で、AIに頼りすぎて思考能力が低下する、AIを友人や恋人のように感じてしまい日常生活に支障をきたす、などの弊害も指摘されている。今夜は「AI依存」について、DEEPに語らいます。▼エルフ荒川が全女子に言いたい！寂しい夜は男じゃなくてChatGPT！？▼日常の全てにおいてChatGPTを使用している福田