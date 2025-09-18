ビートレンド [東証Ｇ] が9月18日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年12月期の経常損益(非連結)を従来予想の4800万円の赤字→1億0200万円の赤字(前期は7900万円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常損益も従来予想の2800万円の赤字→8200万円の赤字(前年同期は2300万円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大