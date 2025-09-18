18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ17484590.8 35150 ２. 日経Ｄインバ 3114053.67652 ３. 日経ベア２ 2213029.8 187.8 ４. 純金信託 1406115.2 16800