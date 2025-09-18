18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数280、値下がり銘柄数292と、売り買いが拮抗した。 個別ではカウリス、ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙ、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙがストップ高。Ｄ＆Ｍカンパニー、オプロ、キッズスター、サンクゼール、勤次郎など19銘柄は年初来高値を更新。Ｆｕｓｉｃ、ＳＴＧ、ビーマップ、ＭＴＧ、エクサウィザーズは