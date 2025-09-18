俳優の今井翼（43）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。「#定食今井」と、2時間煮込んだという本格的な手料理を投稿した。【写真】「食器がいつもオシャレ」今井翼が披露した2時間煮込んだ“本格手料理”披露したのは、「牛すじと牛バラこんにゃくに豆腐生姜、にんにく、味噌をあわせて2時間煮込んで完成」させた「煮込み料理」。白米ときゅうりを添え、家庭的な食卓ショットを披露した。この投稿にファンからは