【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１７日（日本時間１８日）、本拠地でのフィリーズ戦に１番指名打者で出場し、八回に２試合連続本塁打となる５１号ソロを放ち、ナ・リーグ本塁打ランキングトップのフィリーズ・シュワーバーに２本差に迫った。４打数１安打１打点で、２２試合連続出塁とした。ドジャースは先発スネルが７回無失点と好投し、５―０で快勝。連敗を２で止め、プレーオフの前哨戦とも