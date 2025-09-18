◇第50回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選2回戦日本製鉄瀬戸内8―3SUNホールディングスWEST（2025年9月18日わかさスタジアム京都）日本製鉄瀬戸内が逆転勝ちで、初戦となる2回戦を突破した。1点を追う4回2死一、二塁から7番の中井颯良が左前へ同点タイムリー。続く川瀬剛志が左翼席へ勝ち越しの決勝3ランを叩き込んだ。投げては先発した藤野幹大が5回を5安打2失点（自責点1）。6回以降は杉本壮志、下堂翔史の継