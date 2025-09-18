気象庁は18日午後3時22分、千葉県北東部に竜巻注意情報を発表しました。千葉県北西部にもすでに竜巻注意情報が発表されています。千葉県北西部、北東部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。