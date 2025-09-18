【モデルプレス＝2025/09/18】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）が17日、フジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」（毎週水曜よる11時〜）に出演。MANATO（マナト）が、メンバーからの誘いを断る必殺フレーズを明かされる場面があった。【写真】SKY-HI・BE:FIRSTら、豪華オフショ◆BE:FIRST・MANATOは役所に行くことを理由に断る？この日、番組からMANATOが役所に行くことを理由に誘いを断るというタレ