メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県恵那市で、スクールバスが電柱に接触して窓ガラスが割れ、乗っていた男子児童1人がけがをしました。 警察によりますと、18日午前7時40分ごろ、恵那市山岡町の交差点で、小学校のスクールバスが左折したところ、電柱に接触しました。 電柱から突き出た、足場に使われる棒の部分がバスの窓ガラスを割り、窓ガラスの近くに座っていた9歳の男子児童が左ひざに軽いけがをしま