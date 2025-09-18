奈良市議のへずまりゅう氏（34）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。12日の同市議会で一般質問に立った際、仲川げん市長（49）を怒鳴りつけたことが恫喝（どうかつ）に当たる可能性があるとして市議会が幹事長会でへずま氏への対応を検討していたが「厳重注意」を受けたことを明らかにした。 【写真】あふれる鹿さんへの愛！選挙カーにも へずま氏は「【ご報告】本日、議長と副議長から宣告されたのは『厳