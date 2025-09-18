薬物汚染の深刻さ？ 対立国へのけん制？アメリカ軍は2025年9月15日、違法薬物をアメリカ国内に輸送していた疑いのある、ベネズエラ発と見られる船舶を攻撃する映像を公開しました。【動画】一瞬で爆発炎上…これが、アメリカ軍が攻撃した密輸船と思われる船ですこの攻撃について、アメリカ軍は南方軍の管轄下にある国際水域で実施されたものであり、船には麻薬密売カルテルの構成員3名が乗っていたと発表しています。ドナル