福島県立博物館の学芸員などで構成する国際研究グループが、世界最古の頭突き恐竜の化石を発見しました。発見されたのは世界最古の頭突き恐竜の化石＝「ザヴァケファレ・リンポチェ」です。モンゴルのゴビ砂漠でおよそ1億1000万年前＝白亜紀前期の地層から全身の骨格が発見されました。化石を発見したのは福島県立博物館の学芸員＝吉田純輝さんたちで構成する国際研究グループです。頭突き恐竜は、生きていた姿などの情報が少なく