「大相撲秋場所・５日目」（１８日、両国国技館）佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）が相撲博物館でトークショーを行い、内無双の思い出を語った。現役時代は上手投げの印象が強いが、内無双も度々決めている。７月の名古屋場所で安青錦が２度、内無双を決めたことで注目を集めた。親方は「内無双は大好きでした。器用貧乏と言われましたが、覚えたときはうれしくて使いたくなりました。武蔵丸にも決まりました」と述懐した。親