18日、林芳正官房長官は自民党総裁選に向け、具体的な政策について会見で説明した。【映像】「林プラン」とは？政策については、誰もが夢と希望と誇りを持てる日本の未来を創造するために「林プラン」を掲げた。「林プラン」は「成長戦略を実現させ、実質賃金1％上昇の定着」「団塊ジュニアが後期高齢者になる2040年代に向けて持続可能な社会保障・強靭な経済を構築」「ゼロからの再建を掲げている党改革」が3大項目だという。